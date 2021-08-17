الامارات | «بارالمبياد طوكيو» تقام من دون جماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن «بارالمبياد طوكيو» تقام من دون جماهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو في وقت لاحق من أغسطس الجاري، أمس، أن الدورة ستقام دون جماهير مثلما كان الحال في الدورة الأولمبية، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسيجرى استثناء تلاميذ المدارس ضمن برنامج تعليمي، حيث سيسمح لهم بالحضور في حالة رغبة مسؤولي المدارس المحلية في ذلك، بعد التشاور مع أولياء الأمور. وتشهد الدورة البارالمبية مشاركة نحو 4400 رياضي من 160 دولة، وستقام منافساتها بين 24 أغسطس والخامس من سبتمبر.

وتشهد العاصمة اليابانية طوكيو حالياً فرض حالة الطوارئ للمرة الرابعة بسبب جائحة كورونا، وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الحكومة اليابانية ترغب في تمديد حالة الطوارئ إلى 12 سبتمبر، لتشمل بذلك فترة إقامة الدورة البارالمبية بأكملها.

واتخذ قرار حظر حضور الجماهير في الدورة البارالمبية، بعد مناقشات مع حكومة طوكيو واللجنة البارالمبية الدولية.

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