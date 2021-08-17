الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيخ 22:30
ريد بول سالزبورغ - بروندبي 23:00
شيريف تيراسبول - دينامو زغرب 23:00
موناكو - شاختار دونيتسك 23:00
الدوري الأوروبي
سرفينا زفيزدا - كلوج 23:00
الاتحاد - سيراميكا 21:00
إنبي - الإسماعيلي 21:00
طلائع الجيش - الأهلي 23:00
الزمالك - وادي دجلة 23:00
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