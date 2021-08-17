اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس السوبر الألماني

بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيخ 22:30

ريد بول سالزبورغ - بروندبي 23:00

شيريف تيراسبول - دينامو زغرب 23:00

موناكو - شاختار دونيتسك 23:00

الدوري الأوروبي

سرفينا زفيزدا - كلوج 23:00

الاتحاد - سيراميكا 21:00

إنبي - الإسماعيلي 21:00

طلائع الجيش - الأهلي 23:00

الزمالك - وادي دجلة 23:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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