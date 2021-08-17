خناقة بين لاعبي جالاتا سراي في الدوري التركي

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت مباراة جالاتا سراي وجيرسونسبور، ضمن منافسات الجولة الاولى من الدوري التركي، واقعة غريبة، بعدما قام أحد لاعبي جالاتا سراي بالتعدي على زميله في الفريق اليوم الإثنين.

وأظهر فيديو اللاعب البرازيلي ماركوس تكسييرا وهو يندفع لينطح زميله كريم أكتورك أوغلو، الذي كان يشير إلى تكسييرا بعلامة السكوت.

ووجه تكسييرا ضربات باليد إلى كريم أوغلو، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين للفصل بينهما.

ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو VAR حيث قرر إشهار البطاقة الحمراء في وجه تكسييرا في الدقيقة 63.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز جالاتا سراي بهدفين نظيفين، سجلهما مباي دياني في الدقيقة 20، وألكسندرو سيكالداو من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

ولم يشرك فاتح تريم مدرب جالاتا سراي المهاجم المصري مصطفى محمد في المباراة، حيث جلس على مقاعد البدلاء.