شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 16 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الإثنين 16 / 8 / 2021 ثلاث مباريات ضمن منافسات بطولة الدروى العام حيث واجه بيراميدز الجونة والتقى سموحة مع المصري بينما واجه المقاولون العرب نظيره أسوان.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى...

فاز فريق بيراميدز على نظيره الجونة 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز.

افتتح التسجل بيراميدز في الدقيقة الخامسة بعد خطأ محمد نجيب مدافع الجونة في مرماه ثم تعادل محمود الشبراوى للفريق الساحلى في الدقيقة 54 ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثانى للفريق السماوى 66 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة تراجع فريق الجونة إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

فيما احتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

حقق فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى فوزا مثيرا على المصري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم، الاثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز .

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد عبد القادر لاعب سموحة المعار من الأهلى عندما تلقى تمريرة سحرية من البديل رفيق كابو ليضعها في مرمى عصام ثروت حارس المرمى في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الرابع ويرفع رصيده إلى 47 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 17 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

حقق فريق المقاولون العرب فوزا مهما على أسوان بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى افتتاح الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل فاروقا نور الدين الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 14، واستغل لويس إدوارد هجمة مرتدة وسدد كرة صاروخية في الدقيقة 28 ليسجل الهدف الثانى للمقاولون، وقلص أحمد الصغيرى النتيجة لأسوان من ركلة جزاء في الدقيقة 34.