شكرا لقرائتكم خبر عن فقاعة مفتوحة فى بطولة العالم للدراجات..ومسحة كل 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام، عدم تطبيق نظام الفقاعة الطبية المغلقة خلال البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة إقامتها بشكل مفتوح من الناحية الطبية، على أن يتم إجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا لجميع المشاركين بالبطولة كل 72 ساعة.

من جانبه كشف الدكتور مجدي الصباغ رئيس اللجنة الخاصة بإجراءات "كوفيد 19" لبطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، أن الاتحاد الدولي للدراجات أكد أن طبيعة اللعبة ستجعل هناك صعوبة في تطبيق نظام الفقاعة الطبية المغلقة، لذا ستقام البطولة بنظام الإجراءات الاحترازية المشددة، بالتنسيق مع وزارتي الصحة و الشباب والرياضة.

وقال الصباغ، لابد من اجراء جميع القادمين للمشاركة في البطولة مسحة قبل الوصل بـ 72 ساعة ، وانه سيتم إجراء مسحة تأكيدية فور الوصول لمصر وفِي حالة وجود اي حالة إيجابية سيتم عزلها طبقاً لإجراءات وزارة الصحة "، متابعا:" سيتم إجراء مسحة للمشاركين في البطولة كل 72 ساعة وستكون آخر مسحة قبل المغادرة ".

وأضاف الصباغ، " سيتم إنشاء جروب واتس آب خاص يضم لجنة الكوفيد والمسئولين عن كل بعثة لمتابعة ظهور أي أعراض أو إشتباه على أي من المشاركين في البطولة ، والتعامل معها بسرعة ، حيث تتواجد غرف عزل مؤقتة في فنادق الإقامة يعزل بها المشتبه بإصابته حتى التأكد من سلبية أو إيجابية مسحته وفِي حال السلبية يعود لفريقه ، أما في حالة الايجابية يتم تحويله لأحد مستشفيات العزل ، وقد حددت وزارة الصحة اكثر من مستشفى لعزل الخاص بالبطولات الرياضية المقامة على أرض مصر".

وأشار الصباغ إلى أن هناك فريق من المتطوعين سيتواجد في كل مكان تتواجد فيه الفرق للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية من التباعد وإرتداء الكمامات وتوفير المطهرات حرصاً على سلامة جميع المشاركين في البطولة.