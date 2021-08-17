شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يتأهل رسميا لمستر أولمبيا مع بيج رامي و محمد شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل حسن مصطفى بطل مصر وفريق كمال الأجسام للمحترفين للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2021 في فئة الوزن المفتوح، التي تقام فعاليتها في السابع من شهر أكتوبر المقبل بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، ليلحق بالبطل المصري العالمي بيج رامي حامل لقب مستر أولمبيا في نسخته الأخيرة والذي سيشارك أيضًا في البطولة ومحمد شعبان الذي تأهل قبل أيام قليلة.

وجاء تأهل حسن مصطفى لمستر أولمبيا، جاء بالنقاط بعدما وصل إلى أقصى عدد ممكن أن يحصل عليه لاعب للمشاركة في مستر اولمبيا، حيث يتأهل اللاعبون وفقاً للائحة التي تنص على التأهل مباشرة حال الفوز بالمركز الأول في بطولات المحترفين أو من خلال جمع أكبر عدد من النقاط.

وعقب بطولة Europa pro التي اختتمت منافساتها أمس الأحد وأسفرت عن فوز الإنجليزي ناثان دي آشا، وجاء من خلفه الهولندي رولي وينكلر، أعلن اتحاد Ifbb pro مساء اليوم عن أسماء اللاعبين المتأهلين للمشاركة في مستر أولمبيا 2021 بالنقاط، بعد انتهاء منافسات بطولات الوزن المفتوح.

واسفرت القائمة النهائية عن تصدر محمد شعبان القائمة برصيد 19 نقطة وجاء من خلفه محمد شعبان برصيد 16 نقطة ثم الأوكراني فلاديسلاف شوخر شوكو في المركز الرابع بنفس الرصيد، ثم محمد الإمام برصيد 15 نقطة.

ومن المنتظر أن يشارك الثنائي المصري محمد شعبان وحسن مصطفى بعد تأهلهما رسمياً بينما تتوقف مشاركة محمد الإمام على مدى قدرة بطل أوكرانيا على استخراج تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة التي تشهد صعوبات بالغة في دخول البلاد هناك لغير الحاملين للتأشيرات.