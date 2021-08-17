شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: سنجلس مع الزمالك غدا لحسم انتقال كريم العراقى.. وعمر كمال خارج النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير حلبية رئيس نادى المصرى، أن هناك جلسة غدا مع مسئولي الزمالك لإنهاء صفقة انتقال كريم العراقى للقلعة البيضاء وطرح مطالب على ماهر من لاعبى الزمالك.

وقال سمير حلبية في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك طلب كريم العراقي رسميا وسنجلس معهم غدا ونبلغهم بطلبات على ماهر من لاعبي الزمالك".

وأضاف رئيس المصرى: "الزمالك طلب كريم العراقى بشكل رسمي وننتظر موقفه واكتمال المفاوضات وغدا سنجلس مع مسئولي النادى الأبيض للتفاوض ونبلغهم بطلبات على ماهر من لاعبى الزمالك، لذلك خرج كريم العراقى من قائمة المصري الأفريقية".

وتابع سمير حلبية: "عمر كمال خارج النادي المصري، اللاعب تهرب من تجديد تعاقده أكثر من مرة والمصرى لا يقف على لاعب، وأى لاعب لا يريد البقاء سيرحل".

وأوضح رئيس المصرى: "اتفقنا مع على ماهر على التجديد، وسنتعاقد مع 5 صفقات قوية لتدعيم الفريق في الكونفدرالية، وهم مدافعين وصانع ألعاب ومهاجمين، ونسعى للتتويج بلقب من أجل جماهير بورسعيد التي تحملت الكثير مع الفريق".