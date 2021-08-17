شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. المصري يستبعد العراقي وعبد الواحد وأموتو وجمعة من القائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مفاجأة من العيار الثقيل علم الخليج 365 أن النادي المصري استبعد الرباعي كريم العراقي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد جمعة وأوستن أوموتو من القائمة الأفريقية التي أرسلها النادي للاتحاد الأفريقية خلال الساعات القليلة الماضية للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل.

وأقيمت الجمعة الماضى، قرعة الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية للموسم الجديد 2021 – 2022 فى القاهرة، وسيلعب النادي المصري مع الفائز من سلطات الموارد الأوغندى والبن الأثيوبي اللذين سيتقابلان فى الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية والمتأهل يواجه المصري البورسعيدي.

مباراة الذهاب للفريق البورسعيدي، ستقام خارج مصر أحد أيام 15 ، 16 ، 17 أكتوبر المقبل، فيما ستقام مباراة العودة داخل مصر أحد أيام 22 ، 23 ، 24 أكتوبر أيضًا.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إعفاء النادى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى الأول للنسخة التاسعة عشرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، على أن يشارك من الدور التمهيدى الثانى مباشرة.