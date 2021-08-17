شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 16\8\2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين الكثير من الأخبار الرياضية الهامة منها نقل مباراة الزمالك و دجلة الى الدفاع الجوى ، و ضم محترف السلة الامريكى كورتيس جريليز
محمد عواد يشارك فى مران الزمالك رغم استبعاده من مواجهة دجلة
شارك محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريب الفريق مساء اليوم، الاثنين، بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء وادى دجلة في الدوري الممتاز.
أنهى نادي الزمالك اتفاقه نهائيا مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي عقب انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، وذلك في إطار تدعيم صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الجديد.
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم محمد الصباحى حكما لمباراة الزمالك ودجلة فى الأسبوع الـ31 بالدورى غدا، ومعه محمود عاشور حكما للفيديو.
الزمالك يُخفى القائمة الأفريقية بسبب مواجهات حسم الدورى
اتفق الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى وحسين السيد عضو اللجنة، على عدم الكشف عن الأسماء التى تم قيدها فى القائمة الأفريقية لحين الانتهاء من حسم بطولة الدورى.
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك مع وادى دجلة، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، بالجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز لاستاد الدفاع الجوي بدلا من إقامتها باستاد القاهرة.