شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 16\8\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين الكثير من الأخبار الرياضية الهامة منها نقل مباراة الزمالك و دجلة الى الدفاع الجوى ، و ضم محترف السلة الامريكى كورتيس جريليز

محمد عواد يشارك فى مران الزمالك رغم استبعاده من مواجهة دجلة

شارك محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريب الفريق مساء اليوم، الاثنين، بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء وادى دجلة في الدوري الممتاز.

أنهى نادي الزمالك اتفاقه نهائيا مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي عقب انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، وذلك في إطار تدعيم صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الجديد.