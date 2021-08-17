شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك وسيف عيسى في زيارة لاتحاد التايكوندو..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الثنائي سيف عيسى وهداية ملاك لاعبى منتخب التايكوندو على زيارة اتحاد اللعبة اليوم، ومعهما أوسكارومحمد مجدى مدربا المنتخب وباقى افراد الجهاز الفنى.

جاءت الزيارة، لتقديم الشكر إلى موظفى الاتحاد على الجهد الذى بذلوه مع لاعبى المنتخب طوال الفترة الماضية والتى تكللت بتتويج الثنائي ببرونزيتى أولمبياد طوكيو.

وتوجت هداية ملاك ببرونزية وزن 67 كجم ، كثانى ميدالية اولمبية لها بعد برونزية ريو دى جانيرو ، كما توج سيف عيسى بالميدالية البرونزية أيضا