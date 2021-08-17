شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم المصرى بهدف عبد القادر ويستعيد المركز الرابع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى فوزا مثيرا على المصري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم، الاثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز .

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد عبد القادر لاعب سموحة المعار من الأهلى عندما تلقى تمريرة سحرية من البديل رفيق كابو ليضعها في مرمى عصام ثروت حارس المرمى في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الرابع ويرفع رصيده إلى 47 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 17 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

وتبادل الفريقان الهجمات في ظل وجود مساحات كبيرة في خطي الدفاع، لكن رعونة المهاجمين في اللمسة الأخيرة أبقت نتيجة المباراة كما بدأت بنهاية الشوط الأول.

وزاد الفريقان من محاولاتهما في الشوط الثاني وكان كل فريق قريبا بما يكفي للوصول لمرمى المنافس، لكن سموحة نجح في خطف النقاط الثلاثة ليعود مرة أخرى للمربع الذهبي.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: حراسة المرمى: عصام ثروت، وخط الدفاع: أحمد شديد قناوي، عمرو موسى، أحمد شوشة، كريم العراقي، وخط الوسط: إسلام عطية، حجاج عويس، حسن علي، كازادي كاسونجو، جريندو، وفي الهجوم: عمر كمال عبد الواحد

وجاء تشكيل سموحة كالتالي: حراسة المرمى: الهانى سليمان، وخط الدفاع: ريف را، محمد عبد المنعم، محمود عزت، رجب نبيل، وخط الوسط: أحمد حمص، محمود كناريا، مصطفى فتحي، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، وفي الهجوم: محمد النادي

تاريخيًا مواجهة اليوم هي 17 في تاريخ مواجهات الفريقين، فاز المصرى فى خمسة لقاءات وفاز سموحة فى 6 مباريات أيضاً، وانتهت 6 مباريات بالتعادل، وشهدت المواجهات 42 هدفا للفريقين، البداية موسم 2010/2011عندما صعد سموحة لمسابقة الدوري، وشهدت تفوق سموحة ذهابا في بورسعيد بثلاثة اهداف مقابل هدف في الاسبوع الثاني عشر "الخميس 25 نوفمبر 2010".

انتهت مباراة المصري وسموحة فى الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بالجولة 14 للمسابقة على إستاد برج العرب بالإسكندرية، تقدم عبد الكبير الوادي لسموحة وتعادل عمر كمال للمصري من ركلة جزاء.