وكيل أعمال محمد الشناوي يكشف حقيقة رحيل حارس الأهلي للنصر السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي، حقيقة ما تردد حول رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الحديدي، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن الشناوي في حالة تركيز شديدة للفوز مع النادي الأهلي بلقب الدوري المصري خلال الموسم الجاري، وعدم تفكيره في أي شئ آخر غير ذلك.

وأكد الحديدي أن حارس مرمى النادي الأهلي لم يتلق أي عروض خارجية كما تردد خلال الأيام القليلة الماضية، لافتاً إلى أن الشناوي يضع كل تركيزه حاليًا مع الأهلي، ولا نية حاليًا لرحيله عن القلعة الحمراء.

وأضاف أنه في حالة وجود عروض لضم حارس مرمى منتخب مصر، فإن الأندية الخارجية ستتواصل معه، وسيكون الأمر عن طريقه، مشيرًا إلى أن الجميع يعرف رقم هاتفه وفي حالة رغبتهم في ضم حارس الأهلي سيتواصلون معه، ولن يكون عن طريق آخر.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي النصر السعودي يرغب في التعاقد مع محمد الشناوي مقابل 63 مليون جنيه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وسط أنباء عن اقتراب حسم الصفقات خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيرحل الفريق عقب نهاية مسابقة الدوري وهو ما نفاه حازم الحديدي، وكيل الحارس الدولي.