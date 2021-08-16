شكرا لقرائتكم خبر عن إعتذار بعض لاعبى منتخب الطائرة عن الإستعداد لبطولة أفريقيا برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد صفوف منتخب الكرة الطائرة، إعتذارات بالجملة من لاعبى القوام الأساسى عن الإستعداد لبطولة أفريقيا المقرر إقامتها سبتمبر المقبل فى رواندا .

وتضم قائمة اللاعبين المعتذرين، رضا هيكل و محمد معوض وحسام يوسف و أحمد صلاح و أحمد قطب ، فضلا عن إعتزال عبد الله عبد السلام اللعب الدولى.

وكشف عبد السلام لـ"الخليج 365"، أن السبب وراء اتخاذ هذا القرار، التفرغ للعائلة وارتباطه بإجراء عملية فى حاجز الأنف تتسبب فى صعوبة التنفس.