شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم أسوان 1/2 ويعزز موقفه فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المقاولون العرب فوزا مهما على أسوان بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى افتتاح الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل فاروقا نور الدين الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 14، واستغل لويس إدوارد هجمة مرتدة وسدد كرة صاروخية في الدقيقة 28 ليسجل الهدف الثانى للمقاولون، وقلص أحمد الصغيرى النتيجة لأسوان من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وحاول أسوان العودة في النتيجة بالشوط الثانى أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير وشن العديد من الهجمات، إلا أن محمود أبو السعود ودفاعات المقاولون منعتهم من ذلك.

بهذه النتيجة رفع نادى المقاولون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثانى عشر، بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً، بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة 27 فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 54 هدفاً.

وضمن المقاولون البقاء في الدورى الموسم المقبل بشكل كبير بعدما وصل للنقطة 35 قبل 3 مباريات على نهاية المسابقة، وسيواجه كل من مصر المقاصة وغزل المحلة، ويختتم مبارياته مع الاتحاد السكندرى.

ويتأزم موقف نادى أسوان بشكل كبير بعدما توقف رصيده عند النقطة 27 في المركز السادس عشر وهو الذى ينزل بصاحبه للقسم الثانى، خاصة أن مبارياته الثلاثة المتبقية مع بيراميدز وسموحة والأهلى.

وكانت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين انتهت بفوز أسوان بهدف دون رد سجله عبد العزيز موسى بالجولة 14 للمسابقة على استاد الجبل الاخضر.