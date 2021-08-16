شكرا لقرائتكم خبر عن مسحتا كورونا للبعثة البارالمبية قبل السفر إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو البعثة البارالمبية لمسحة كورونا يومى الثلاثاء والأربعاء قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى منافسات الدورة الأولمبية التى تقام فى الفترة من 24 أغسطس إلى 7 سبتمبر.

ويأتى خضوع اللاعبين للمسحة للاطمئنان على سلامتهم وصحتهم قبل السفر إلى طوكيو والتأكد من عدم إصابة أى منهم بفيروس كورونا.

وتشارك البعثة البارالمبية في دورة الألعاب التي تقام بطوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل، بعدد 49 لاعبا ولاعبة، يمثلون 8 ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.