حسام حسن يتسلح بـ20 لاعبا في الاتحاد السكندرى لمواجهة سيراميكا

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة سيراميكا، المقرر لها غدا الثلاثاء، على استاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

خط الدفاع: محمود رزق- صبري رحيل- هشام صلاح- محمد رجب- مروان النجار، داميون لوي، مصطفى إبراهيم، كريم يحيى.

خط الهجوم: عبدالغني محمد- عادل نيمار، خالد قمر.

يدخل نادي الاتحاد السكندري لهذه المباراة وهو يحتل المركز السادس فى ترتيب الدوري المصري وفى رصيده 42 نقطة، حصدهم خلال مشاركته فى ثلاثين جولة سابقة تمكن الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى تسعة وخسر 10 مباريات، ويسعى ليفوز على خصمه ويحقق أنتصار ليحصد ثلاث نقاط يضيفها لجعبته ليتمكن من تعديل ترتيبه فى الجدول العام للدوري.

بينما فى الجهة الأخرى فريق سيراميكا يحتل المركز العاشر فى ترتيب الدوري المصري وفى رصيده 37 نقطة، حصدهم خلال مشاركته فى 30 جولة فاز فى 8 وتعادل 13 وخسر 9 جولات، الأخر يبحث عن فوز ليعدل من ترتيبه فى الدوري.