شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يخطف هدف التقدم لسموحة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد عبد القادر لاعب سموحة المعار من الأهلى في خطف هدف التقدم لفريقه على حساب المصري في الدقيقة 85 من زمن اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم، الاثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز .

وتبادل الفريقان الهجمات في ظل وجود مساحات كبيرة في خطي الدفاع، لكن رعونة المهاجمين في اللمسة الأخيرة أبقت نتيجة المباراة كما بدأت بنهاية الشوط الأول.

وكان سموحة الأخطر في الشوط الثاني ونجح رفيق كابو في ارسال عرضية متقنة لأحمد عبد القادجر الذي نجح في خطف هدف التقدم.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: حراسة المرمى: عصام ثروت، وخط الدفاع: أحمد شديد قناوي، عمرو موسى، أحمد شوشة، كريم العراقي، وخط الوسط: إسلام عطية، حجاج عويس، حسن علي، كازادي كاسونجو، جريندو، وفي الهجوم: عمر كمال عبد الواحد

وجاء تشكيل سموحة كالتالي: حراسة المرمى: الهانى سليمان، وخط الدفاع: ريف را، محمد عبد المنعم، محمود عزت، رجب نبيل، وخط الوسط: أحمد حمص، محمود كناريا، مصطفى فتحي، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، وفي الهجوم: محمد النادي

مباراة اليوم يدخلها المصرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز سموحة على الطلائع بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً

فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 17 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 47 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

تاريخيًا مواجهة اليوم هي 17 في تاريخ مواجهات الفريقين، فاز المصرى فى خمسة لقاءات وفاز سموحة فى 5 مباريات أيضاً، وانتهت 6 مباريات بالتعادل، وشهدت المواجهات السابقة 41 هدفا للفريقين، البداية موسم 2010/2011عندما صعد سموحة لمسابقة الدوري، وشهدت تفوق سموحة ذهابا في بورسعيد بثلاثة اهداف مقابل هدف في الاسبوع الثاني عشر "الخميس 25 نوفمبر 2010".

انتهت مباراة المصري وسموحة فى الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بالجولة 14 للمسابقة على إستاد برج العرب بالإسكندرية، تقدم عبد الكبير الوادي لسموحة وتعادل عمر كمال للمصري من ركلة جزاء.