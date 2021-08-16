شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم الاستعدادات لدجلة بتقسيمة حماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الخططية والفنية خلال التدريب مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء وادي دجلة غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز.

واختتم الجهاز الفني للزمالك، التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين شهدت حماسا من الجميع، وقام خلالها اللاعبون بتنفيذ بعض الجمل التي شرحها الجهاز الفني.

وشارك محمد عواد حارس مرمى الفريق في التدريب اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون قد استبعد عواد من قائمة الفريق التي ستخوض لقاء الغد، وحرص عواد على التواجد في المران والمشاركة في تدريبات حراس المرمى رغم استبعاده من المباراة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تخفيف الحمل التدريبي اليوم ، وأدى لاعبو الزمالك، فقرة بدنية في بداية المران تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية استعدادا للقاء الغد.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش التدريب ، وطالب المدير الفني للزمالك، اللاعبين بالتركيز من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد، وحذرهم من التهاون والاستهتار بوادي دجلة، كما شرح كارتيرون بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين لتطبيقها في التدريب.

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تعليمات خاصة لاحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، وذلك قبل مواجهة وادي دجلة المقرر لها التاسعة من مساء غدا ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

ويشارك احمد فتوح في التشكيل الأساسي لمباراة الغد بسبب إيقاف محمد عبد الشافي وعدم جاهزية عبد الله جمعة الذي يؤدي برنامج تأهيل لاكثر من شهرين، وأكد كارتيرون لفتوح ثقته في امكانياته وانه لاعب دولي ويمتلك من الخبرات التي تؤهله لقيادة الجبهة اليسري للزمالك في مباراة الغد باقتدار.

ويعاني الزمالك من غياب كل من محمد عبد الشافي ومحمود الونش عن مباراة الغد بسبب ايقافهما نتيجة حصولهما علي الإنذار الثالث لكل منهما في مباراة الإسماعيلي الأخيرة بالدورى والتي انتهت بفوز الزمالك 2 / 0 .

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37.