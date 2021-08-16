شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد أحمد سامى أمام أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق نادي بيراميدز جهود المدافع أحمد سامي في المباراة المقبلة أمام أسوان بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف.
ويحل أسوان ضيفا على بيراميدز يوم الخميس المقبل في التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 32 من الدوري الممتاز.
وتحصل سامي على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الجونة التي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غيابه عن مباراة أسوان المقبلة.
وفاز فريق بيراميدز على نظيره الجونة 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز.
افتتح التسجل بيراميدز في الدقيقة الخامسة بعد خطأ محمد نجيب مدافع الجونة في مرماه ثم تعادل محمود الشبراوى للفريق الساحلى في الدقيقة 54 ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثانى للفريق السماوى 66 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة تراجع فريق الجونة إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.
فيما ارتقى بيراميدز إلى المركز الرابع برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.