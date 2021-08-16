شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد أحمد سامى أمام أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق نادي بيراميدز جهود المدافع أحمد سامي في المباراة المقبلة أمام أسوان بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

ويحل أسوان ضيفا على بيراميدز يوم الخميس المقبل في التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 32 من الدوري الممتاز.

وتحصل سامي على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الجونة التي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غيابه عن مباراة أسوان المقبلة.