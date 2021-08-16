أخبار النادى الأهلى اليوم الاثنين 16\8\2021

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الغد فى الأسبوع الـ31 بالدورى بين الأهلى وطلائع الجيش، ومعه محمود بسيونى حكمًا للفيديو.

على طريقة أفشة.. محمد شريف يسابق الزمن للحاق بمباريات الأهلى بالدوري

يسابق محمد شريف مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الزمن من أجل الانتهاء من برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة شد خفيف فى العضلة الخلفية حيث يخضع اللاعب لجلستين يوميًا للإسراع بفرص عودته للملاعب على طريقة زميله محمد مجدى أفشة صانع العاب الاهلى الذى قام بتكثيف جلسات علاجه من جزع فى الرباط الداخلى للكاحل ليحلق بمباريات المارد الأحمر الأفريقية

موسيمانى يستبعد 9 لاعبين بالأهلى من مواجهة الطلائع غدا.. تعرف عليهم