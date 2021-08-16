شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الاثنين 16\8\2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأثنين الكثير من الأخبار الرياضية الهامة على رأسه استبعاد موسيمانى ل 9 لاعبين قبل مواجهة الطلائع، اختيار ابراهيم نور الدين لادارة المباراة تحكيميا وشكوى ناصر ماهر موسيمانى فى الاهلى.
إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الأهلى وطلائع الجيش بالدورى غدًا
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الغد فى الأسبوع الـ31 بالدورى بين الأهلى وطلائع الجيش، ومعه محمود بسيونى حكمًا للفيديو.
على طريقة أفشة.. محمد شريف يسابق الزمن للحاق بمباريات الأهلى بالدوري
يسابق محمد شريف مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الزمن من أجل الانتهاء من برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة شد خفيف فى العضلة الخلفية حيث يخضع اللاعب لجلستين يوميًا للإسراع بفرص عودته للملاعب على طريقة زميله محمد مجدى أفشة صانع العاب الاهلى الذى قام بتكثيف جلسات علاجه من جزع فى الرباط الداخلى للكاحل ليحلق بمباريات المارد الأحمر الأفريقية
موسيمانى يستبعد 9 لاعبين بالأهلى من مواجهة الطلائع غدا.. تعرف عليهم
استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو السولية وبدر بانون ومحمد شريف ووليد سليمان وناصر ماهر ومصطفى شوبير وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.
اشتكى ناصر ماهر لاعب الأهلى من طريقة تعامل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، معه طوال الفترة الماضية، موضحاً أنه لاقى معاملة غير جيدة من الجهاز الفنى دون سبب مُقنع.