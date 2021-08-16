شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يطلب 45 مليون جنيه لبيع محمود جاد لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن إدارة النادى البترولى طلبت من نظيرتها فى بيراميدز 45 مليون جنيه لبيع محمود جاد حارس الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن إدارة بيراميدز اعتبرت هذا الرقم مبالغا فيه من أجل الحصول على خدمات جاد، موضحا أن إدارة الفريق السماوى ما زالت فى مرحلة التفاوض لتخفيض المبلغ.

وأوضح مصدر مقرب من محمود جاد أن العرض الذى تقدم به بيراميدز هو السبب الرئيسى فى استبعاده من المباراة الأخيرة، والأمر ليس علاقة بزيادة الوزن كما يثار، مشيرا إلى أن الوزن الذى عاد به محمود جاد من اليابان هو نفس الذى كان يشارك به فى الدورى المصرى قبل السفر لأولمبياد طوكيو.

ودخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى إنبى من أجل ضم محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل حاجة بيراميدز لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد.

وترغب إدارة بيراميدز فى تدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل تعرض أحمد الشناوى لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وتواجد شريف إكرامى والمهدى سليمان فقط، بالوقت الحالى.

ومن المنتظر أن يتفاوض مسئولى بيراميدز مع نظرائهم فى إنبى حول المقابل المادى المطلوب لإتمام الصفقة، خاصة فى ظل ترحيب الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان برحيل اللاعب.