شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يفوز على المغرب 5 / 3 فى الودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لكرة الصالات على المغرب بنتيجة 5/3، خلال المباراة الودية الدولية الثانية التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين في مدينة الرباط ضمن استعدادات كل فريق للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في ليتوانيا خلال شهر سبتمبر.

وأحرز الأهداف الخمسة لمنتخب مصر كوكي "هدفين" وهدف لكل من علاء دونجا ومصطفى عيد وعبده الأشول، وجاءت المباراة قوية تمكن خلالها منتخب مصر من تحقيق الفوز بعدما كان خسر الودية الأولى أمام أسود الأطلسي بنتيجة 3-0.

وأسفرت قرعة المونديال عن المواجهات التالية: المجموعة الأولى: ليتوانيا، فنزويلا ،كازاخستان، كوستاريكا المجموعة الثانية: أوزبكستان، جواتيمالا، الاتحاد الروسي، مصر المجموعة الثالثة: تايلاند، البرتغال، المغرب، جزر سليمان المجموعة الرابعة: بنما ،جمهورية التشيك، فيتنام، البرازيل المجموعة الخامسة: أنجولا ، اليابان ،باراجواي، إسبانيا المجموعة السادسة: الأرجنتين، أمريكا ،صربيا، إيران