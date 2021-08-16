شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على الجونة 2 / 1 ويعود للمربع الذهبى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق بيراميدز على نظيره الجونة 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز.

افتتح التسجل بيراميدز في الدقيقة الخامسة بعد خطأ محمد نجيب مدافع الجونة في مرماه ثم تعادل محمود الشبراوى للفريق الساحلى في الدقيقة 54 ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثانى للفريق السماوى 66 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة تراجع فريق الجونة إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

فيما ارتقى بيراميدز إلى المركز الرابع برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:حراسة المرمى: مهدي سليمان،خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي،خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود صابر،خط الهجوم: إبراهيم عادل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:عبد الرحمن أيمن - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - جون أنطوي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه، وخرج من القائمة، أحمد الشيخ لاعب الوسط.

ويتكون تشكيل الجونة من: حراسة المرمى: محمود الغرباوى،خط الدفاع:عمرو سعداوى،لؤى وائل،محمد نجيب،محمود الجزار،خط الوسط:نور السيد،ناصر ناصر،أحمد عمر،محمد يكن،حط الهجوم: إسلام عبد النعيم،عمر السعيد.