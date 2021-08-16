شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأثنين 16 \8\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأثنين الموافق 16 أغسطس 2021 الكثير من الاخبار الرياضية الهامة منها فوز بيراميدز على الجونة و تغلب المقاولون على اسوان

المقاولون يهزم أسوان 1/2 ويعزز موقفه فى الدورى

حقق فريق المقاولون العرب فوزا مهما على أسوان بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى افتتاح الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. سجل فاروقا نور الدين الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 14، واستغل لويس إدوارد هجمة مرتدة وسدد كرة صاروخية في الدقيقة 28 ليسجل الهدف الثانى للمقاولون، وقلص أحمد الصغيرى النتيجة لأسوان من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

بيراميدز يفوز على الجونة 2 / 1 ويعود للمربع الذهبى .. فيديو

فاز فريق بيراميدز على نظيره الجونة 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز. قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الغد فى الأسبوع الـ31 بالدورى بين الأهلى وطلائع الجيش، ومعه محمود بسيونى حكمًا للفيديو. محمد الصباحى حكمًا لمباراة الزمالك ودجلة بالدورى.. وعاشور للفار استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو السولية وبدر بانون ومحمد شريف ووليد سليمان وناصر ماهر ومصطفى شوبير وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز. إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الأهلى وطلائع الجيش بالدورى غدًا

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع الأمريكى كورتيس جريليز محترف كرة السلة، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، والاستعانة بخدماته.

رفض مسئولو نادى سيراميكا تمديد إعارة محمد حسن لنادي الإسماعيلى بعدما أبدى مسئولو الدراويش رغبتهم في بقاء اللاعب معهم لمدة موسم آخر عقب المستويات الكبيرة التي قدمها لبرازيل الكرة المصرية.