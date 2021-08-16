شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يدعم شقيقه: "هتلاقينى دايمًا عكازك فى أى وقت هتقع فيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى شقيقه اللاعب صالح جمعة، عبر فيها عن دعمه له خلال فترة إصابته، وشارك عبد الله جمعة صورة تجمعهما على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهما يمسكان العكاز، وخاطبه قائلاً: "أنا لو هتكلم عن نعم ربنا عليا هبدأ بأخويا وسندى وهقولك انك هتلاقينى دايمًا سندك وضهرك وحمايتك فى أى وقت صعب بتعدى فيه فى حياتك".



عبد الله جمعة على انستجرام

وأضاف عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في رسالته: "هقولك انك هتلاقينى عكازك فى أى وقت هتقع فيه و نورك فى اى فترة مظلمه هتعدى عليك وهقولك انك قد اى وقت صعب بيعدى عليك وان شاء الله هتعدى على خير وانا جمبك و عمرى ما هسيبك يا حته مني".



عبد الله وصالح جمعة

وفى وقت سابق، وجه صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا المصاب بقطع في وتر أكيلس الشكر لمسئولى الجهاز الطبي بالنادي على المجهودات الكبيرة التي يبذلونها لسرعة تعافى اللاعب وعودته للملاعب مرة أخرى.

وكتب صالح جمعة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "أشكر الجهاز الطبى لنادى سيراميكا كليوباترا وعلى رأسهم الدكتور فريد رضوان على جهودهم المتواصلة معى".

وحرص لاعبى سيراميكا على دعم صالح جمعة لاعب الفريق في مباراة سيراميكا والمقاصة والتي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، حيث رفع لاعبو الفريق قميص صالح جمعة رقم 15 في المباراة تضامنا مع اللاعب بعد إصابته بقطع في وتر إكيلس وغيابه عن الفريق لفترة طويلة.

وكان صالح جمعة قد تعرض لإصابة بقطع كامل فى وتر أكيلس أثناء المباراة الودية الأخيرة التى خاضها نادى سيراميكا أمام طلائع الجيش.