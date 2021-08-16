شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة إبراهيم نور الدين قبل مواجهة طلائع الجيش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، مباراة الأهلى وطلائع الجيش باستاد الجيش بالسويس فى الأسبوع الـ31 بالدورى، للحكم الدولى إبراهيم نور الدين، ومعه محمود بسيونى حكمًا للفيديو.

ويسعى النادى الأهلى لمواصلة تحقيق الانتصارات للضغط على الزمالك الذى سيواجه وادى دجلة في نفس التوقيت، والذى يتفوق بفارق نقطتين عن الأهلى في جدول الدورى قبل 4 جولات على النهاية.

وأدار إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش، 32 مباراة سابقة للمارد الأحمر في كل المسابقات المحلية أخرها مباراة وادى دجلة فى اللقاءالمؤجل من الجولة 22 للدورى، واستطاع الأحمر الفوز في 25 منها آخرها على حساب وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتعادل الأهلي مع صافرة ابراهيم نور الدين خلال 6 مواجهات آخرها أمام الاتحاد السكندري بالدوري في الموسم الماضي، والتي شهدت احتسابه ركلة جزاء ضد أحمد فتحي لاعب الأهلي، في حين خسر الأهلي مع صافرة نور الدين في مباراة وحيدة فقط وكانت أمام سموحة بثلاثية دون رد .

وواصل الأهلى ضغطه على الزمالك بالفوز على نادى إنبى فى نفس الجولة بهدفين نظيفين ليبقى على فارق النقطتين خلف الأبيض بعدما وصل للنقطة 68 فى وصافة جدول الدورى من 30 مباراة، ليعود لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الإسماعيلى فى المباراة الماضية بهدف لكل فريق.

يتبقى 4 جولات على نهاية الدورى ستكون غاية فى الإثارة خاصة مع وجود فارق نقطتين فقط لصالح الزمالك الذى سيواجه وادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى وأخيرًا البنك الأهلى، فى الوقت الذى سيواجه النادى الأهلى كل من طلائع الجيش والمصرى والجونة وأسوان.