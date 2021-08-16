شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يرفض تمديد إعارة محمد حسن للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى سيراميكا تمديد إعارة محمد حسن لنادي الإسماعيلى بعدما أبدى مسئولو الدراويش رغبتهم في بقاء اللاعب معهم لمدة موسم آخر عقب المستويات الكبيرة التي قدمها لبرازيل الكرة المصرية.

وكشف مصدر في جهاز الكرة بنادي سيراميكا، عن أن النادي استقر على عودة محمد حسن وعدم تجديد الإعارة في ظل النقص العددى الكبير في وسط الملعب، ورغبة النادي في توفير الدعم لمركز الهجوم والدفاع بعد تواضع مستوى الخط الخلفي هذا الموسم ورحيل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار من الأهلي للدوري التركي.

نجح النادي الإسماعيلي خلال يناير الماضي في إقناع إدارة نادي سيراميكا في ضم لاعب الوسط محمد حسن إلى صفوفه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وسعى وقتها النادي الإسماعيلي لضم أكبر عدد من الصفقات المجانية أو على سبيل الإعارة أو بمقابل زهيد لإنقاذ الفريق الذي كان يعاني من الوجود في منطقة الخطر في جدول الدوري المصري هذا الموسم، ومنذ الموسم الماضي.

وأكد نادي سيراميكا كليوباترا أنه وافق على إعارة لاعبه لدعم النادي الإسماعيلي وللعلاقة الطيبة مع إدارته برئاسة إبراهيم عثمان، ولدعم النادي الساحلي في الفترة الصعبة التي يمر بها.

وكان محمد حسن قد رحل عن صفوف الزمالك إلى سيراميكا كليوباترا من أجل الحصول على فرصة للمشاركة بصفة مستمرة، قبل أن يتجه نحو الإسماعيلية لنفس الهدف.