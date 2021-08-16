تحديد حكام مباراتي الأهلي والزمالك ضد الطلائع ودجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي الأهلي ضد طلائع الجيش والزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي فريق طلائع الجيش مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة على ملعب الجيش بالسويس، بينما يلعب الزمالك أمام وادي دجلة باستاد الدفاع الجواي ضمن منافسات الجولة الـ31 للمسابقة.

ويدير إبراهيم نور الدين مباراة طلائع الجيش والأهلي، ويساعده كل من تحسين أبو السادات وهاني عبدالفتاح، وأحمد إبراهيم حكما رابعا.

وسيتواجد الثنائي محمود بسيوني وحسني سلطان لتقنية الفيديو "VAR".

بينما سيدير محمد الصباحي مباراة الزمالك ووادي دجلة، ويساعده كل من أحمد حسام ورجب محمد، ومحمد عبدالعزيز حكما رابعا.

وسيتواجد الثنائي محمود عاشور وسعيد حمزة لتقنية الفيديو "VAR".

يذكر أن الزمالك يتصدر الدوري المصري برصيد 70 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الأهلي حامل اللقب قبل أربع جولات على نهاية المسابقة، حيث جمع المارد الأحمر 68 نقطة حتى الآن.