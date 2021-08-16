بيراميدز يعود لطريق الانتصارات بفوز صعب أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق بيراميدز فوزًا صعبا، مساء اليوم الإثنين، أمام نظيره الجونة، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الـ 31 بدوري we المصري.

وسجل محمد نجيب مدافع الجونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 5، ليمنح بيراميدز هدف التقدم بعد كرة عائدة من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز حولها نجيب بالخطأ إلى شباك فريقه.

وأدرك فريق الجونة هدف التعادل في الدقيقة53 عن طريق اللاعب محمود الشبراوي الذي استغل مهارته ليراوغ أكثر من لاعب ويكمل تقدمه نحو منطقة الجزاء ويسدد ركلة متقنة في شباك بيراميدز.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الثاني لفريق بيراميدز في الدقيقة 65، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، رفع فريق بيراميدز رصيده 46 بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الجونة عند 37 نقطة بالمركز التاسع.