كرة سلة.. أوجستي يقود مرانه الأول مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قاد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، المران الأول للفريق على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، بعد توليه المسؤولية بشكل رسمي.

وحرص أوجستي على عقد جلسة مع اللاعبين في حضور أحمد الجارحي المدرب العام، ورامي الدياسطي مدرب الفريق، للتأكيد على بعض الأهداف العامة خلال الموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تنفيذ العديد من الجوانب الفنية والخططية لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب مع بداية فترة الإعداد.

ووقع أوجستي، أمس الأحد، عقود تدريب الفريق بشكل رسمي بعد وصوله إلى القاهرة خلال الساعات الماضية.

ومن جانبه، أكد أوجستي أن المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعًا، نظرًا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي، التي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة المقبلة.

وقال أوجستي: "سعيد للغاية بالدعم الكبير الذي لمسته من مجلس إدارة النادي الأهلي في مرحلة المفاوضات، بجانب الدعم الجماهيري الكبير الذي يعد من الأسباب الرئيسية في قبولي عرض تولي قيادة (رجال سلة الأهلي)، لأنه فريق كبير وقادر على المنافسة والتتويج بكل البطولات".

وأوضح أنه سيبدأ العمل سريعًا مع جهازه المعاون؛ استعدادًا للموسم الجديد، بحثًا عن انطلاقة قوية تستهدف المنافسة والعمل بقوة على الفوز بكل البطولات.