المقاولون يقترب من ضمان البقاء في الدوري بفوز على أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي المقاولون العرب فوزًا على حساب أسوان بهدفين لواحد، مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة 31 من دوري We المصري.

ثنائية المقاولون جاءت عن طريق فاروق كابوري ولويس هنستروزا في الدقيقتين 14 و29 على التوالي، قبل أن يقلص أحمد صغيري الفارق بتسجيل هدف أسوان الأول في الدقيقة 34.

وارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 35 ليقترب من ضمان البقاء في الموسم المقبل للدوري المصري محتلًا المركز 12 في جدول الترتيب.

وتجمد رصيد أسوان عند النقطة 27 في المركز 16 المؤدي إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بفارق نقطتين خلف البنك الأهلي الذي لم يخض لقاء الجولة الحالية.