مصطفى محمد بين بدلاء جالاتا سراي أمام جيرسون سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يجلس المحترف المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريقه جالاتا سراي في مواجهة جيرسون سبور في افتتاح منافسات الدوري التركي.

وكان فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتاسراي التركي، صرح بأنه يتمنى أن يعود مصطفى محمد لمستواه الذي بدأ به بأسرع وقت ممكن، وذلك مع انطلاق الدوري التركي في موسمه الجديد.

وقال فاتح تريم في تصريحاته، قائلًا: "أريد أن أردى مصطفى محمد بصورته السابقة داخل الملعب، في أقرب وقت ممكن".

وانضم مصطفى محمد لصفوف فريق جالاتاسراي معارًا من الزمالك لمدة موسم ونصف، ويحق للنادي الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي إذا فعل بند حق الشراء قبل نهاية العام الجاري.