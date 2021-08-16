نتيجة مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري..الاهرام يستعيد نغمة الانتصارات

تعرف على نتيجة مباراة بيراميدز والجونة في الجولة الـ 31 من منافسات الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الاثنين 16-8-2021، والمنتهية بفوز فريق الاهرام بهدفين مقابل هدف.

وعلى ملعب خالد بشارة أستعاد بيراميدز نغمة الانتصارات من جديد في الدوري المصري عقب فوزه الصعب على الجونة بنتيجة 2-1.

تقدم بيراميدز بهدف عكسي سجله محمد نجيب مدافع الجونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة بعد ان أعاد الكرة لحارس فريقه محمود الغرباوي الذي وقف يشاهد الكرة في لقطة غريبة.

وخلال الشوط الثاني، تعادل البديل “محمود الشبراوي” لأصحاب الأرض في الدقيقة 53 من مجهود فردي رائع بعد ان راوغ دفاع بيراميدز ودخل منقطة الجزاء وسدد بباطن القدم على يسار المهدي سليمان.

ولكن إبراهيم عادل سجل هدف الحسم لبيراميدز في الدقيقة 65، جاء الهدف من لعبة فنية وصلت الى محمود صابر الذي مهد الكرة على حدود منطقة الجزاء لأبراهيم عادل الذي سدد بخارج القدم اليمنى كرة أرضية داخل الشباك.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 46 نقطة ليستعيد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري مؤقتاً، في حين انتظار ما ستسفر عنه مواجهة المصري ثالث الترتيب (49 نقطة) وسموحة خامس الترتيب (43 نقطة) في وقت لاحق اليوم، بينما توقف رصيد الجونة عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعاد اليوم بيراميدز الى سكة الانتصارات من جديد حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 4 جولات بالدوري المصري، حيث تعادل أمام “البنك الأهلي، الإسماعيلي، وطلائع الجيش”، قبل أن يتعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام النادي المصري.

في المقابل تعرض الجونة للخسارة في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، لتنتهي سلسلة نتائجه الإيجابية المكونة من 7 مباريات، حيث تعادل في 5 مناسبات، وحقق انتصارين.

شاهد فيديو اهداف مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021