مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة لمباراة الاتحاد والرائد في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الاثنين 16-8-2021.

يستقبل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، المباراة الثانية على التوالي لفريق الاتحاد عندما يواجه الرائد ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

فشل نادي الاتحاد في تحقيق الانتصار على الفيحاء بالجولة الأولى (0-1)، حيث تكرر سيناريو الموسم الماضي عندما خسر في المباراة الافتتاحية في الدوري السعودي 2020/2021، أمام نادي الاتفاق بنتيجة (2-1).

ولم يعرف الاتحاد طعم الانتصار أمام الرائد في آخر 3 مباريات بالدوري السعودي، حيث تعادلا في مباراة الدور الثاني بموسم 2019/2020، كما سيطر التعادل ايضًا على مباراة الدور الأول والثاني في الموسم الماضي 2020/2021.

وأصبح المدرب فابيو كاريلي مطالب بتحقيق الانتصار ولا غيره أمام الفريق الذي احتل المركز العاشر في الموسم الماضي، لتعديل المسار وتفادي الدخول إلى النفق المُظلم.

وبشكلٍ عام، تواجه الاتحاد والرائد في 26 مباراة بمسابقة الدوري السعودي، ونجح العميد في تحقيق الانتصار 15 مرة، بينما فاز الفريق المعروف بـ رائد التحدي في 4 مباريات، وسيطر التعادل على 7 مناسبات.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والرائد، من الحكم السعودي “سامي الجريس”، في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد على قناة Ssc1 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبد الله الغامدي”.

الاتحاد 3-0 الرائد

الدوري السعودي – الجولة الثانية

ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)

انتهت

سجل اهداف الاتحاد: فهد المولد (7 من ركلة جزاء) والمصري احمد حجازي (15) والبرازيلي رومارينيو داسيلفا (42).

وشهدت المباراة الحضور الأعلى منذ قرار عودة الجماهير، إذ احتشد 23199 متفرجاً في المدرجات لمساندة الاتحاد الذي سجل أولى نقاطه للموسم الجديد، بينما تجمد الرائد عند ثلاث نقاط.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021