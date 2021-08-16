شاهد فيديو اهداف مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في البطولة الجزائرية المحترفة..أولاد لعقيبة يحسمون الديربي

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في البطولة الجزائرية المحترفة، ضمن مباريات اليوم الاثنين 16-8-2021، لحساب الجولة الـ36.

عزز شباب بلوزداد صدارته لجدول ترتيب الدوري الجزائري عقب فوزه الثمين والمستحق في الديربي على مولودية الجزائر بثنائية نظيفة، في المباراة التي أٌٌقيمت بينهما على ملعب 20 أوت 1956.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 73 نقطة في صدارة البطولة الجزائرية المحترفة متقدما بثمان نقاط على وفاق سطيف ملاحقه المباشر الذي يحل ضيفا على شبيبة القبائل بعد غد الأربعاء، في ختام نفس الجولة.

وفي حال تعادل أو خسارة وفاق سطيف في مباراته القادمة فان شباب بلوزداد سيتوج رسميا بلقب الثامن في الدوري قبل جولتين من نهاية الموسم، بينما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 56 نقطة في المركز السادس.

افتتح شباب بلوزداد نتيجة المباراة عند الدقيقة السابعة عندما حول اللاعب شعيب كداد عرضية أمير سعيود المُتقنة من ضربة ركنية برأسية قوية داخل شباك المولودية.

وفي الدقيقة 13 أضاف اللاعب هشام خلف الله الهدف الثاني لشباب بلوزداد بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، فيما أهدرر “زكريا دراوي” ضرب جزاء في الدقيقة 15 تألق في صدها حارس المولودية “شعال”.

انطلقت صافرة بداية مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في تمام الساعة 17:30 بتوقيت الجزائر، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “لحلو بن براهم”.

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في البطولة الجزائرية المحترفة