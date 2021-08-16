صفقات الأهلي | برايتون يوافق على تقليص سعر بيرسي تاو

وافقت إدارة نادي برايتون الانجليزي على طلب مدير تعاقدات النادي الأهلي المصري «أمير توفيق» بتقليص سعر النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو إلى مليون و800 ألف يورو.

ونجح الأهلي في اتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع بيرسي تاو خلال الميركاتو الصيفي 2021، مثل الاتفاق على قيمة اللاعب وطريقة تسديد المبلغ.

وسددت إدارة الاهلي القسط الأول من سعر بيرسي تاو والذي وصل لـ 600 ألف يورو فقط، على أن يُسدد باقي المبلغ على دفعتين خلال عامي 2022 و2023.

وأكدت مصادر صحفية داخل النادي الاهي، توقيع بيرسي تاو على عقد مدته 4 أعوام بعدما تنازل عن بعض مطالبه المالية لإنجاح الاتفاق بين الأهلي وبرايتون.

وسيصل بيرسي تاو إلى القاهرة خلال أسبوع أو 10 أيام للخضوع للكشف الطبي، أي في الردهات الأخيرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2020.

وسيغادر اللاعب بعد تقديمه لوسائل الإعلام المصرية نحو جنوب أفريقيا للاستعداد للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2022.

ويفتح باب القيد المحلي في مصر يوم 30 أغسطس الجاري، وسيستمر حتي بداية شهر أكتوبر المقبل.