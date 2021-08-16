خوان لابورتا يرد على بارتوميو ويحمله مسؤولية ديون برشلونة البالغة 1.35 مليار دولار

انتقد رئيس برشلونة جوان لابورتا سلفه جوسيب ماريا بارتوميو، ورد على اتهامات الاخير لمجلس الإدارة الحالي، كما كشف عن الخسائر المالية المذهلة للنادي الكتالوني.

وانتخب لابورتا رئيسًا للنادي الكتالوني لولاية ثانية في مارس الماضي، ليحل محل بارتوميو المستقيل في نهاية موسم 2019/2020 بعد وثيقة سحب الثقة من قبل أعضاء النادي، مخلفاً ورائه سيل من المشاكل المالية في برشلونة.

وترك بارتوميو برشلونة في حالة من الفوضى المالية، حيث انتهى الأمر بالنادي إلى تسجيل ديون قياسية تزيد عن مليار يورو (849 مليون جنيه إسترليني / 1.18 مليار دولار) في بداية العام، وقد كشف لابورتا الآن، المدى الكامل للفوضى التي كان يحاول تنظيفها منذ تولي المسؤولية.

ماذا قال جوان لابورتا عن المشاكل التي خلفها سلفه جوسيب ماريا بارتوميو؟

أصدر لابورتا ردًا على رسالة أرسلها بارتوميو الأسبوع الماضي يتهمه فيها بالفشل في التصرف بسرعة كافية لمعالجة حسابات النادي المتواجدة في مرحلة حرجة خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي عقده صباح الإثنين: “عندما استلمنا النادي، طلبنا الحصول على قرض بقيمة 80 مليون يورو (68 مليون جنيه إسترليني / 94 مليون دولار) منحه بنك “جولدمان ساكس” لأننا لم نكن قادرين على دفع رواتب اللاعبين والموظفين”.

وتابع “تلقى المجلس السابق سلفة قدرها 79 مليون يورو (67 مليون جنيه إسترليني / 93 مليون دولار) تتعلق بنسبة 50٪ من حقوق البث التلفزيوني في الليجا، وفرضت عليها البنوك فائدة بنسبة 9٪ “.

وأوضح رئيس برشلونة ” لم يكن تخفيض الأجور من قبل المجلس السابق حقيقيًا. لقد وجدنا هذه الملايين في أنواع مختلفة من المكافآت والمتغيرات المدرجة في العقود الجديدة.”

وأردف قائلاً “لقد وجدنا مدفوعات غير متناسبة للوسطاء، وليس الوكلاء، وهي تحويل 40 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني / 47 مليون دولار) ولعلاوة شراء دفعناها 8 مليون يورو وعلاوة بيع 2 مليون يورو، ودفع 8 مليون يورو لشخص ما للعثور على لاعبين في أمريكا الجنوبية.”

وأضاف لابورتا “تم تجاوز ضوابط الكيان. تم تقسيم الفواتير، مثل تلك الخاصة بـ “I3 Ventures” مع “Barcagate”، كما تم تقسيم فواتير “اسباي برسا” والديون المتعاقد عليها حتى لا يتم تمريرها من خلال الجمعية العمومية.”

واتهم لابورتا بارتوميو بالكذب في كل مضامن الرسالة التي وجهها لمجلس إدارته وقال “رسالة بارتوميو مليئة بالأكاذيب. إنه يسعى جاهدًا لتبرير الإدارة غير المبررة. إنه تمرين في اليأس. لدينا فاتورة رواتب تمثل 103٪ من إجمالي دخل النادي، ما يمثل 20-25٪ أكثر من منافسينا.”

وختم لابورتا حديثه بذكر حجم الديون المهول في برشلونة وقال “لن يفلت أحد من تلك المسؤوليات. الوضع الاقتصادي مقلق والوضع المالي مأساوي. يبلغ صافي ثروة برشلونة 451 مليون يورو (383 مليون جنيه إسترليني / 531 مليون دولار) والديون بقيمة 1.35 مليار يورو (1.15 مليار جنيه إسترليني / 1.59 مليار دولار) “.