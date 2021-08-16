الاهلي يضم متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود للقائمة الأفريقية

انضم الثلاثي العائد من إصابات طويلة «محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود» إلى قائمة الاهلي الأفريقية للموسم 2022/2021، حسب ما أعلن مدير الكرة «سيد عبد الحفيظ».

وقال سيد عبد الحفيظ للموقع الرسمي للنادي الاهلي إن قائمة الفريق في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل قد ضمت 33 لاعبًا، وشهدت تواجد الثلاثي العائد مؤخرًا «محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود».

كما تواجد عدد من اللاعبين الجدد في قائمة الاهلي أمثال مصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى، وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب في الهجوم.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إبعاد 10 أندية عربية عن الدور الأول لدوري أبطال أفريقيا في مقدمتهم الأهلي والزمالك من مصر، والترجي والنجم الساحلي من تونس، والرجاء والوداد من المغرب.

وسيلتقي الاهلي – حامل لقب دوري الابطال في آخر موسمين- الفائز من مباراة بطل النيجر غندراميري وبطل بوروندي لوماسيغيه في دور ال32 التأهيلي.

والتالي قائمة الاهلي الافريقية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى أحمد شوبير – علي لطفي – حمزة علاء

الدفاع: سعد سمير – رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – محمود متولي – بدر بانون – محمد هاني – كريم نيدفيد – أحمد رمضان بيكهام – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية – أكرم توفيق – محمد محمود – حمدي فتحي – آليو ديانج – محمد مجدي أفشة – ناصر ماهر – حسين الشحات – محمود كهربا – طاهر محمد طاهر – وليد سليمان – جونيور أجايي.

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن – صلاح محسن – والتر بواليا – أحمد نبيل كوكا – أحمد سيد غريب.