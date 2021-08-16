أحمد الطيب: النسر تحت السيطرة والفريسة جاهزة للمضغ!

عاد المعلق الرياضي المصري «أحمد الطيب» لمزاولة هوايته المفضلة في استفزاز جمهور الاهلي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ظهر اليوم الاثنين، بنشر المزيد من التصريحات غير الرياضية.

وقال أحمد الطيب «الدراويش في القلب (يقصد الاسماعيلي)، والنسر أصبح تحت السيطرة، والفريسة جاهزة للمضع»، في إشارة منه إلى اقتراب الزمالك من حسم لقب الدوري المصري على حساب الاهلي الذي يتخذ من النسر شعارًا له.

وتعرض الاهلي للتعادل 1/1 امام الاسماعيلي الأسبوع الماضي ليتنازل عن صدارة جدول ترتيب الدوري لصالح الزمالك الذي انتصر على الاتحاد السكندري لحساب نفس الجولة «29».

ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن الاهلي الثاني، وتتبقى لكلا الفريقين 4 مباريات بدءًا من يوم غد الثلاثاء 17 أغسطس حتى يوم 26 منه.

وظهر أحمد الطيب رفقة نسر خلف زجاج في إحدى الصور التي أرفقها بتصريحه غير الرياضي على فيسبوك، وأثارت غضب جمهور الاهلي.

جدير بالذكر حرمان أحمد الطيب من التعليق على جميع مباريات الأهلي التي تنقلها مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية بعد تعرضه لشكاوى رسمية من قبل إدارة بطل أفريقيا 9 مرات.