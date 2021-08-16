الميركاتو الصيفي 2021 | نور الدين امرابط ينضم إلى الدوري اليوناني بعد مغادرة النصر

عاد النجم الدولي المغربي نور الدين امرابط إلى القارة العجوز من جديد خلال الميركاتو الصيفي 2021، وبالتحديد الدوري اليوناني، بعد انتهاء عقده مع فريق النصر السعودي.

وأعلن نادي أيك أثينا اليوناني عبر موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعاقده مع نور الدين امرابط في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وكشف أيك أثينا، أن نور الدين امرابط وقع على عقد يمتد لموسمين، وسيحصل على القميص رقم 7 خلال فترة تواجده مع النادي اليوناني الذي تأسس في عام 1924.

وعبر امرابط الذي رفض العديد من العروض الخليجية، عن سعادته بالعودة إلى الأجواء الأوروبية والانضمام إلى أيك أثينا، قائلًا: “إنه لشرف لي أن اتواجد هنا”.

وانتهت علاقة امرابط بفريق النصر في شهر يونيو الماضي، بعد 3 مواسم قضاها مع فارس نجد منذ انضمامه إليه قادمًا من صفوف واتفورد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي 2018.

وجاء فك الارتباط بين الطرفين من قبل إدارة النصر التي لم ترغب في تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، ووجهت له الشكر، وحرصت على تكريمه ليخرج مرفوع الرأس.

وخاض امرابط 100 مباراة رسمية مع فريق النصر في جميع المسابقات، وأحرز 17 هدفًا، وقدم 25 تمريرة حاسمة، وحصد مع العالمي لقب الدوري السعودي للمحترفين مرة واحدة، وكأس السوبر السعودي مرتين.