شكرا لقرائتكم خبر نصف فرق الدوري دون رعاة.. لماذا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عجز نصف أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن التعاقد مع رعاة رسميين على قمصان فرقها، وظهرت 8 فرق خلال الجولة الأولى من الدوري دون رعاة، بينما احتفظت الثمانية الأخرى برعاتها السابقين امتدادا للعقود المبرمة في المواسم الماضية.

ولم يستطع نادي النصر إيجاد بديل لعقده السابق مع إحدى شركات الطيران الخليجية الشهيرة ليظهر دون راع قديم وجديد، كما ظهر قميص الشباب خاليا أيضا وأقل حضورا من الموسم الماضي الذي حمل فيه قميصه أكثر من شركة دعائية، وكذلك الحال بالنسبة لأندية الاتحاد والاتفاق والباطن والفيحاء وضمك والحزم.

في المقابل، ظهر بطل النسخة الماضية من دوري المحترفين، فريق الهلال بشعار إحدى الشركات العقارية كاستمرار لعقد سابق، كما استمر الأهلي بعقده السابق مع إحدى شركات السيارات.

واحتفظ بطل كأس الملك العام الماضي فريق الفيصلي بعقده مع إحدى شركات البترول.

أندية الدوري ورعاتها

الهلال: شركة عقارية

الأهلي: شركة سيارات

الطائي: خياط ملابس

أبها: شركة تأجير سيارات

الفتح: شركة تمويلية

الفيصلي: شركة بترول

التعاون: شركة بترول

الرائد: شركة سيارات

النصر: بدون راع

الاتحاد: بدون راع

الاتفاق: بدون راع

الباطن: بدون راع

الفيحاء: بدون راع

ضمك: بدون راع

الحزم: بدون واع

الشباب: بدون راع

أبرز أسباب ابتعاد الرعاة..

ضعف إدارات التسويق بالأندية

غياب الجماهير عن المدرجات في الموسم الماضي

اعتماد الأندية على الدعم الحكومي وعدم البحث عن رعاة

الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا

مبالغة الأندية في العقود المالية

ضعف المردود بالنسبة للراعي من تسويق القمصان والنقل التلفزيوني