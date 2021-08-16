شكرا لقرائتكم خبر أمرابط لآيك أثينا رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد لاعب النصر السابق، المغربي نورالدين أمرابط وجهته الرسمية بعد انتهاء علاقته بالنادي السعودي، وذلك من خلال إكمال تعاقده أمس مع نادي آيك أثينا اليوناني.

وستكون محطة آيك أثينا هي الثامنة في مشوار أمرابط، حيث سبقها الاحتراف بأندية آيندهوفن الهولندي، وقيصري سبور وجالطة سراي التركيين، ومالجا وليجانيس الإسبانيين، وواتفورد الإنجليزي، والنصر السعودي.

يذكر أن أمرابط فضل العودة إلى كرة القدم الأوروبية بعد أن تلقى عروضا من أندية عربية سعودية وقطرية وإماراتية.