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أخيرا.. الاتحاد كفاءة مالية

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- بواسطة أيمن الوشواش - نجحت إدارة نادي الاتحاد في توفير مبلغ مالي مكنها من إنهاء اشتراطات استخراج شهادة الكفاءة المالية التي ستتيح له تسجيل محترفين جدد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الحالي الذي انطلق الأربعاء الماضي.

وكانت هناك عقبات عدة واجهت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، منها مستحقات نادي الاتفاق الخاصة بانتقال اللاعب عبدالرحمن العبود، وكذلك مستحقات نادي القادسية من انتقال اللاعب هارون كمارا، إلى جانب عدد من رواتب اللاعبين والعاملين بالنادي.

حيث بدأت إدارة النادي في سداد حقوق اللاعبين أولا ثم الأندية فالعاملين بما يقارب مبلغ 40 مليون ريال خلال الأيام القليلة الماضية.

كما تنازلت عن عقد اللاعب عبدالمجيد السواط لصالح نادي الفيصلي مقابل جزء من مستحقات الأخير من انتقال لاعبه عبدالعزيز البيشي لنادي الاتحاد، وتم الاتفاق على تجزئة المبلغ المتبقي على دفعتين.

وسيبدأ الاتحاد قطف ثمار هذه الخطوة بمشاركة محترفه الجديد، البرازيلي إيغور كورنادو مع الفريق في دوري كأس الأمير للمحترفين والمسابقات المحلية الأخرى، كما سيتمكن النادي من التعاقد مع محترف أجنبي جديد في خانة الهجوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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