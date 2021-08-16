50 متدربا بدبلوم التسويق الرياضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق أمس دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي الذي ينظمه معهد إعداد القادة كأول دبلوم تدريبي ضمن برنامج القيادات الرياضية ، بمشاركة 50 متدربا من مختلف القطاعات الرياضية، وذلك بالتعاون مع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني في جامعة الملك سعود ويستمر عاما أكاديميا. ويهدف البرنامج إلى صقل وتطوير الكفاءات في مختلف المجالات في القطاع الرياضي لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال إعدادهم وتأهيلهم في مجال الإدارة الرياضية.



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