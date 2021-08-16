388 مطية بالأشواط الصباحية لمهرجان الهجن

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وبلغ عدد المطايا السعودية 322، مطية فيما بلغ عدد المطايا المشاركة الأخرى كالتالي: قطر 29، الإمارات 15، الكويت 11، عمان 9، ومطية واحدة من أمريكا، ومثلها من الأردن.
وحققت المطية «وهيلة» لمالكها صالح حمد العذبة، أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن قدره 8:00.112 دقائق خلال الشوط الأول.
وجاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: «سياف» لهادي عبدالله عبدالهادي الدوسري، «عنيدة» لفيصل فهد فهيد آل محمد الهاجري، «سند» لبندر محمد زومان آل مرسان الهاجري، «زون» هجن سعودي برونكس لمالكها قاسم أبوناصر، «ذيبان» لعبدالله عمش عواد الشمري، «توافيق» لماجد ناصر محمد المكيرش، «هياض» لسعيد راشد صالح الجربوعي المري، «جمالة» لسعيد راشد صالح الجربوعي المري، «متعب» لبدر بن عبدالعزيز القرشي، «حربة» لعبدالوهاب خليل الهاجري، «مبلش» لحمد بن علي الفهيدة المري، «مشارف» لعبدالهادي خليل منصور الهاجري، «ناصر» لهجن سعودي برونكس، «نداء» لحمد بن علي المري، «متعب» لعبدالله عبدالهادي الغفراني المري، «تصريح» لعامر بن راشد المري، «جسمر» لجابر بن حمد الغفراني المري، «شهلولة» لعبدالله بن علي المري، و»الموج» لماجد بن غازي السالمي الحربي.
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