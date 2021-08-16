البارالمبية تحتفل بالمشاركين في ألعاب طوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت اللجنة البارالمبية السعودية بلاعبي المنتخبات الثلاثة (ألعاب القوى - الفروسية - كرة الطاولة) قبل المغادرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، التي ستقام خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 5 سبتمبر المقبل2021، بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة أحمد المقيرن والمدير التنفيذي للجنة رافد القضيب، وأعضاء مجلس الإدارة.

وانطلق الحفل الذي أقيم في صالة اللجنة بالرياض بالنشيد الوطني، ثم كلمة للمقيرن، نوه فيها بالجهود التي قدمها أعضاء المنتخبات الثلاثة (لاعبون وأجهزة فنية وإدارية)، في الفترة الماضية خلال المعسكرات التحضيرية، وما سبقها من المشاركة في العديد من البطولات، تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، مؤكدا ثقته في مواصلة أبطال البارالمبية لتحقيق العديد من الإنجازات خلال الدورة، لتضاف إلى ما حققوه سابقا، مثمنا في هذا الصدد دعم واهتمام الحكومة الرشيدة للقطاع الرياضي عامة، ورياضة المعاقين على وجه الخصوص، وكذلك دعم واهتمام ومتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي.

اللاعبون المتأهلون

عبدالرحمن القرشي، فهد الجنيدل، علي النخلي، حسن دوشي، سارة الجمعة (ألعاب قوى)

مريم المريسل (كرة طاولة)

أحمد الشربتلي (الفروسية)