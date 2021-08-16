شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر نجوم الأهلى من انتفاضة الطلائع بعد رباعية سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، تحذيراً للاعبيه من خطورة مباراة طلائع الجيش، المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد السويس فى الجولة 31 للدوري، مشدداً على أن المنافس (الطلائع) تلقى هزيمة كبيرة فى الجولة الأخيرة من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهو ما يصعب مهمة المارد الأحمر فى إلحاق الهزيمة الثانية به.

موسيمانى طالب اللاعبين بضرورة التركيز واستثمار الفرص التى تتاح لهم لحسم المباراة مبكراً وتلافى الاخطاء الدفاعية نظراً لامتلاك الطلائع خط هجوم قوى.

واقترب قطار الدورى المصرى من محطاته الأخيرة بعدما وصل إلى الأسبوع الثلاثين ويتبقى فقط 4 مباريات على إسدال الستار على أحد أطول المواسم الكروية فى تاريخ البطولة، وبقراءة سريعة فى موقف الصراع على القمة المشتعلة بين الأهلى والزمالك تبدو حظوظ الفارس الأبيض هى الأوفر فى التتويج بالدوري، فلقد تمسك فريق الزمالك بصدارة الترتيب بعدما حقق فوزا مهما على الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى.

وواصل الأهلى ضغطه على الزمالك بالفوز على نادى إنبى فى نفس الجولة بهدفين نظيفين ليبقى على فارق النقطتين خلف الأبيض بعدما وصل للنقطة 68 فى وصافة جدول الدورى من 30 مباراة، ليعود لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الإسماعيلى فى المباراة الماضية بهدف لكل فريق.

يتبقى 4 جولات على نهاية الدورى ستكون غاية فى الإثارة خاصة مع وجود فارق نقطتين فقط لصالح الزمالك الذى سيواجه وادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى وأخيرا البنك الأهلى، فى الوقت الذى سيواجه النادى الأهلى كل من طلائع الجيش والمصرى والجونة وأسوان.

وينتظر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى أى تعثر للزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث فى حال تعادل الزمالك فى أى مباراة من مبارياته الأربعة المقبلة تمنح الأهلى الأفضلية فى التتويج بالدورى، حيث يتفوق الأهلى فى المواجهات المباشرة التى ستحسم لقب الدورى بعد الفوز فى الذهاب 2/1 والتعادل 1/1.

فى المقابل، يدخل نادى الزمالك مواجهاته الأربعة الأخيرة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" للتتويج بلقب الدورى هذا الموسم، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه ولا ينتظر نتائج الأهلى.