شكرا لقرائتكم خبر عن عرض بيراميدز وراء استبعاد محمود جاد من حراسة مرمى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، عن أن العرض الذى تقدم به بيراميدز هو السبب الرئيسى في استبعاد حارس المنتخب الأولمبى والأمر ليس علاقة بزيادة الوزن كما يثار.

أوضح المصدر لـ"الخليج 365" أن الوزن الذى عاد به محمود جاد من اليابان هو نفس الذى كان يشارك به فى الدورى المصرى قبل السفر لأولمبياد طوكيو.

دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى إنبى من أجل ضم محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل حاجة بيراميدز لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد.

وترغب إدارة بيراميدز فى تدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل تعرض أحمد الشناوى لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وتواجد شريف إكرامى والمهدى سليمان فقط، بالوقت الحالى.

ومن المنتظر أن يتفاوض مسئولى بيراميدز مع نظرائهم فى إنبى حول المقابل المادى المطلوب لإتمام الصفقة، خاصة فى ظل ترحيب الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان برحيل اللاعب.