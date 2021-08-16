شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة أفشة.. محمد شريف يسابق الزمن للحاق بمباريات الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق محمد شريف مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الزمن من أجل الانتهاء من برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة شد خفيف فى العضلة الخلفية حيث يخضع اللاعب لجلستين يوميًا للإسراع بفرص عودته للملاعب على طريقة زميله محمد مجدى أفشة صانع العاب الاهلى الذى قام بتكثيف جلسات علاجه من جزع فى الرباط الداخلى للكاحل ليحلق بمباريات المارد الأحمر الأفريقية .

ويخضع محمد شريف لفحص طبي جديد بعد انتهاء فريقه من مباراته ضد طلائع الجيش غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري، لتحديد موقفه من العودة للمشاركة في مباريات فريقه، بعد إصابته بشد حفيف في العضلة الخلفية.

وحدد الجهاز الطبي للأهلي موعدًا مبدئيًا من أسبوع إلى 10 أيام يغيب فيها شريف عن الأهلي بسبب الإصابة، حيث سيخضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة، ويجري أشعة للاطئمان على الإصابة وإمكانية لحاقه بالمباريات المتبقية من عمر الدوري من عدمه.

ويستمر غياب محمد شريف عن صفوف الأهلي في مباراته ضد طلائع الجيش بعدما غاب في المباراة الماضية ضد إنبي بسبب نفس الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي ولم يستكمل اللقاء.

ويفتقد الأهلي جهود هداف الدوري في مرحلة حرجة من عمر مسابقة الدوري، وهي مرحلة حسم البطولة التي يتربع على قمتها الزمالك برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي .

ويتربع محمد شريف على صدارة الدوري برصيد 19 هدفا بفارق 4 أهداف عن أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا وأقرب منافسيه على حصد اللقب.