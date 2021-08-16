شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يشارك فى مران الزمالك رغم استبعاده من مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريب الفريق مساء اليوم، الاثنين، بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء وادى دجلة في الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون قد استبعد عواد من قائمة الفريق التي ستخوض لقاء الغد، وحرص عواد على التواجد في المران والمشاركة في تدريبات حراس المرمى رغم استبعاده من المباراة.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تخفيف الحمل التدريبي للاعبي الفريق خلال التدريب مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء وادي دجلة المقبل في الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الزمالك فقرة بدنية في بداية المران تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية استعدادا للقاء الغد.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء وادي دجلة المقبل في الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني للزمالك اللاعبين بالتركيز من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد، وحذرهم من التهاون والاستهتار بوادي دجلة، كما شرح كارتيرون بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين لتطبيقها في التدريب.

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تعليمات خاصة لاحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، وذلك قبل مواجهة وادي دجلة المقرر لها التاسعة من مساء غدا ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

ويشارك احمد فتوح في التشكيل الأساسي لمباراة الغد بسبب إيقاف محمد عبد الشافي وعدم جاهزية عبد الله جمعة الذي يؤدي برنامج تأهيل لاكثر من شهرين، وأكد كارتيرون لفتوح ثقته في امكانياته وانه لاعب دولي ويمتلك من الخبرات التي تؤهله لقيادة الجبهة اليسري للزمالك في مباراة الغد باقتدار.

ويعاني الزمالك من غياب كل من محمد عبد الشافي ومحمود الونش عن مباراة الغد بسبب ايقافهما نتيجة حصولهما علي الإنذار الثالث لكل منهما في مباراة الإسماعيلي الأخيرة بالدورى والتي انتهت بفوز الزمالك 2 / 0 .

ودخل الزمالك أمس، الأحد، معسكرا مغلقا بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في الجولة الثلاثون لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37.